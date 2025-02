Unter Sucht leiden auch die Angehörigen: Wo sie Hilfe finden

Die Suchtfachambulanz des Caritasverbandes Aichach-Friedberg kümmert sich in Aichach nicht nur um abhängige Menschen. Sie berät und unterstützt auch Angehörige von Betroffenen. Das ausgebildete und geschulte Personal macht ihnen verschiedene Angebote.

Denn unter der Sucht leiden nicht nur die Abhängigen selbst, sondern auch die Angehörigen. Häufig sogar noch mehr. Das zeigt die Erfahrung der Fachleute. Denn in vielen Fällen will der Süchtige seine Abhängigkeit nicht wahrhaben. Deshalb kommt es zu Konflikten. Die Abhängigen oder diejenigen, die auf dem Weg in die Sucht sind, nehmen die Hilfe der Angehörigen nicht unbedingt an, ist die Erfahrung der Beratenden. Dadurch geraten Angehörige selbst in eine psychisch belastende Situation. Genauso wie der Süchtige brauchen auch sie professionelle Hilfe. An dieser Stelle kommt die Suchtfachambulanz ins Spiel.

Bei der Suchtfachambulanz stoßen Angehörige auf Verständnis

Oft beginnt der Kontakt mit einem Anruf. „Meine Partner/Partnerin oder Sohn/Tochter ist abhängig und straffällig geworden“ oder „Ich fühle mich so hilflos und weiß nicht mehr, was ich noch tun kann“, lauten oft die Sätze, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören. Wichtig ist ihnen zufolge, auf die seelischen Belastungen und Emotionen des Anrufers einzugehen. Die Fachleute versuchen ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht alleine und hilflos sei. Sie wollen vermitteln, dass Drogen- oder Alkoholsucht eine Krankheit ist, die sich ein Süchtiger nicht freiwillig ausgesucht habe. Hinter dem Verlangen, viel trinken oder Drogen nehmen zu müssen, stecke meist ein Grund. Häufig sei es das Bedürfnis abzuschalten oder zu entspannen. Mit diesem Wissen könne ein Angehöriger besser mit der Situation umgehen. Zudem komme eine Sucht immer schleichend.

Nach diesem Erstgespräch haben die Angehörigen die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen bei Gruppenabenden auszutauschen. „Manche kommen einmalig, viele jedoch auch seit mehreren Monaten, um (....) auch zuzuhören, wie andere Betroffene mit dieser schwierigen Situation umgehen“, erklärt Miriam Bartenschlager von der Suchtfachambulanz gegenüber unserer Redaktion.

Miriam Bartenschlager ist seit Mitte 2024 neu im Team der Suchtfachambulanz. Sie hat Psychologie studiert und absolviert seit 2022 eine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, die sie voraussichtlich 2026 beenden wird. Noch im selben Jahr hat sie ein Praktikum im Bezirksklinikum Mainkofen auf der Station für Abhängigkeitserkrankungen absolviert. 2023 war sie im Therapiezentraum Aiglsdorf tätig. Nach der Tätigkeit in einer ambulanten Suchtrehabilitation in Dachau zog es sie nun in das Wittelsbacher Land. Parallel ist sie in Erdweg als pferdegestützte Therapeutin tätig

Angehörige von Süchtigen tauschen sich bei Gruppenabenden aus

Bartenschlager erzählt, dass an den Gruppenabenden Tipps und Anregungen gerne angenommen würden. Die Gruppe selbst bestimme jeweils das Thema. Es könne ein bestimmter Fall sehr intensiv unter Moderation eines Mitarbeiters besprochen werden. Es sei aber auch möglich, sich Tipps für bestimmte Situationen geben zu lassen. Ziel ist laut Bartenschlager, dass sich Angehörige am Ende des Abends emotional und psychisch besser fühlen. Die Angehörigen sollen sich in dem geschützten Raum des Gruppenabends wohlfühlen. Für alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden herrscht natürlich Schweigepflicht. Neben den Gruppenabenden sind auf Wunsch Einzelgespräche mit ausgebildetem und geschultem Personal möglich.

Kontakt: Die Angehörigengruppe findet an jedem ersten Montag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr in der Suchtfachambulanz der Caritas, Münchener Straße 19, Aichach, statt. Eine Kontaktaufnahme ist jederzeit möglich unter 08251/8864280, Fax 08251/8721134 oder suchtfachambulanz.aichach@ caritas-augsburg.de.