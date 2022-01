Einbruch in Bankfiliale in Hilgertshausen - keine Beute

In Hilgertshausen im Landkreis Dachau wurde in eine Bankfiliale eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Eingebrochen wurde am Mittwoch in eine Bankfiliale am Raiffeisenplatz in Hilgerthausen (Landkreis Dachau). Laut Polizei wurde dabei keine Beute gemacht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei gelangten am Mittwoch in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr eine oder mehrere bisher unbekannte Personen über ein Fenster in die Filiale. Dort verschafften er oder sie sich gewaltsam Zutritt zum Tresorraum, flüchteten nach aktuellem Ermittlungsstand letztlich jedoch ohne Beute. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden im niedrigeren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die zuständige Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit der oben genannten Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. (bac)

