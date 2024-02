Junger Autofahrer fährt einen Strommast um

Ein 19-Jähriger verliert in Hilgertshausen die Kontrolle über sein Auto. Die Unfallursache steht schnell fest. Es entsteht hoher Sachschaden.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Hilgertshausen (Landkreis Dachau) einen Strommast umgefahren, berichtet die Polizei. Er verlor von Pipinsried kommend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, touchierte zunächst eine Mauer und fuhr dann frontal gegen einen Stromverteilerkasten und den dahinter stehenden Strommasten. Durch den massiven Anstoß kippte der Mast um und fiel in einen Garten.

Bei der Unfallaufnahme war die Ursache für den Unfall schnell gefunden, so die Polizei. Der 19-jährige Fahrer war nämlich mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisiert. Aufgrund einer leichten Verletzung wurde er ins Krankenhaus Dachau gebracht, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein 19-jähriger Beifahrer, der nur minimal weniger alkoholisiert war, wurde nicht verletzt.

Unfall bei Hilgertshausen: Rund 25.000 Euro Schaden

Das völlig zerstörte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, die weiteren Schäden an den Stromeinrichtungen und dem Gartenzaun werden auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte weder ein Ausweisdokument noch einen Führerschein vorlegen, weshalb dieser bislang nicht sichergestellt werden konnte. (bac)