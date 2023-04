Schwerer Raub in Hilgertshausen: Einbrecher verletzt 81-Jährigen

Der Einbrecher trifft im Schlafzimmer auf den Rentner. Der Unbekannte bedroht, schlägt und bestiehlt den 81-Jährigen. Nach dem Raub flüchtet der Täter.

Ein 81-jähriger Rentner ist am Samstag in Hilgertshausen Opfer eines Einbrechers geworden. Der Unbekannte traf im Schlafzimmer auf den Senior bedrohte und schlug ihn.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtete am Donnerstagmittag über den schweren Raub vor fünf Tagen in dem Ort im Landkreis Dachau. Demnach war der Unbekannte am Samstag gegen 23 Uhr über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Einfamilienhaus an der Neurieder Straße eingedrungen. Er durchsuchte die Räume nach Diebesgut.

Raub in Hilgertshausen: Rentner ist allein im Haus, als der Einbrecher kommt

Anwesend war zu diesem Zeitpunkt nur der Rentner. Er hielt sich in seinem Schlafzimmer auf. Dort forderte der Eindringling von dem 81-Jährigen nicht nur Bargeld, sondern schlug ihn auch. Laut Polizei erlitt der Rentner erhebliche Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus.

Der Einbrecher erbeutete einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete vermutlich zu Fuß in Richtung des Bründlwegs. Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise auf den Täter. Es handelt sich um einen gebrochen deutsch sprechenden Mann mit kurzen Haaren. Hinweise sind unter 08141/6120 möglich. (AZ)