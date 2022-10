Landwirt muss mit Traktor einem Auto ausweichen und kippt dabei um

Weil ein 23-Jähriger einem entgegenkommenden Auto ausweichen muss, ist sein Traktoranhänger mit Körnermais in Hilgertshausen-Tandern umgekippt.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ist ein 23 Jahre alter Landwirt am Dienstag mit seinem Gespann auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Tandern und Oberndorf (Landkreis Dachau) in das Fahrbahnbankett ausgewichen. Dabei kippte einer der beiden Traktor-Anhängern mit Körnermais um. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein dunkelblaues Auto, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Mais entlädt sich auf der Fahrbahn

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise auf den flüchtigen Autos. Zeugen werden gebeten, sich unter 08131/5610 zu melden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18.35 Uhr. Der 23-jährige Aichacher fuhr mit einem Traktor und zwei Anhängern in Richtung Tandern, als ihm an der Kuppe ein dunkelblauer Pkw entgegenkam. Der Traktorfahrer wich nach rechts aus und rutschte dabei ab. Die Ladung Körnermais entlud sich auf die Grünfläche und die Fahrbahn. Den Schaden am Gespann schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. (inaw)