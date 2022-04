In Mannried gerät um Mitternacht ein Scheitholzkessel in Brand

Anwohner des Hauses in Mannried werden in der Nacht von einem Rauchmelder aufgeschreckt. Sie entdecken den Brand und rufen die Feuerwehr.

Ein Scheitholzkessel ist im Keller eines Einfamilienhauses in Mannried in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Ein Rauchmelder hatte Anwohner aufgeschreckt.

Wie die Polizei Dachau mitteilte, wurden Anwohner in dem Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern gegen 0.15 Uhr von dem Lärm des Rauchmelders geweckt. Sie entdeckten, dass aus dem Keller starker Rauch quoll und verständigten die Feuerwehr. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte brachte den Brand im Heizungskeller schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Mannried: Nach dem Brand im Heizungskeller ist das Haus nicht bewohnbar

Wegen der Rauchentwicklung ist das Wohnhaus trotz Lüftungsmaßnahmen im Moment nicht bewohnbar. Derzeit geht die Polizei Dachau von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (AZ)