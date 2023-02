Unfallflucht: Polizei fahndet nach einem Geländewagen

Zwei Autos stoßen bei Hilgertshausen im Landkreis Dachau mit ihren Spiegeln zusammen. Der Fahrer des Geländewagens fährt laut Polizei einfach weiter.

Die Dachauer Polizei ermittelt in einer Unfallflucht. Wie sie mitteilt, fuhr ein 61-jähriger Münchener am Montag gegen 7.25 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2050 von Markt Indersdorf in Richtung Hilgertshausen-Tandern im Landkreis Dachau. Kurz vor Hilgertshausen geriet ein entgegenkommender Wagen auf den Fahrstreifen des Müncheners. Trotz des Versuchs nach rechts auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß der linken Außenspiegel beider Autos.

Gesuchtes Auto ist silberfarben oder grau

Am Fahrzeug des Müncheners entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Fahrzeuglenker des entgegenkommenden Autos entfernte sich nach Polizeiangaben von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich beim flüchtigen Wagen um einen silbernen beziehungsweise grauen Ford Geländewagen (SUV). Das Fahrzeug dürfte circa zehn Jahre alt sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/561-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)