Viel Handgeklapper und Jubel gab es in Inchenhofen am Samstag und Sonntag für das Wetter bei den ersten Historischen Markttagen seit zehn Jahren nicht. Nachdem es sich zum Auftakt am Freitag noch von seiner besten Seite gezeigt hatte, herrschte bereits am Samstag nur noch Grau in Grau bei anhaltendem Regen und niedrigen Temperaturen. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Alice Lauria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis