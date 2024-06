Aichach

Bewohner sind zurück: So verlief die Evakuierung im Haus an der Paar

Lolita Höpflinger, Leiterin des Hauses an der Paar in Aichach, vor einer Fotowand mit vielen Bildern von der Evakuierung des Seniorenheims. Für manche Bewohnerinnen und Bewohner war die Ausnahmesituation sehr belastend. Doch auch fröhliche Bilder finden sich an der Wand wieder.

Plus In einer Großaktion wurde am Hochwasser-Wochenende das Haus an der Paar in Aichach mit 85 Senioren evakuiert. Wie eine Bewohnerin und die Heimleiterin die Tage erlebten.

Von Alice Lauria

Es regnet an diesem Vormittag ununterbrochen, ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Pegel der Paar, der Ecknach, der Weilach und anderer Flussläufe steigen immer weiter. Es ist der Samstag, 1. Juni, und der Auftakt zu einem Hochwasser-Wochenende, das im Wittelsbacher Land noch lange in Erinnerung bleiben wird. Auch im 2018 eröffneten Seniorenheim Haus an der Paar, das in Aichach in unmittelbarer Nähe der Paar liegt und 85 Seniorinnen und Senioren beherbergt, steigt die Anspannung.

Der Parkplatz des Hauses an der Paar in Aichach stand am Samstag des Hochwasser-Wochenendes unter Wasser. Kurz darauf fiel die Entscheidung, das Seniorenheim zu evakuieren. Foto: Katja Diemer-Speckner

Heimleiterin Lolita Höpflinger trifft sich vor Ort mit Vertretern der Wasserwacht Derching, einem Notarzt, der Einsatzleitung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und dem Hausmeister zu einem Krisengespräch. Die Sorge gilt den Bewohnern – und dem Kellerraum des Heims. Dort befindet sich die Schaltzentrale der Hauselektrik. Würde Wasser dort eindringen, würden Aufzüge, Medikamentenkühlschränke, Sauerstoffgeräte, Pflegebetten und weitere wichtige Anlagen ausfallen. Die 64-jährige Höpflinger sagt: "Es war keine Prognose möglich. Wir hatten keine Erfahrungswerte mit einer derartigen Situation." Anweisungen oder Empfehlungen des Landkreises für oder gegen eine Evakuierung habe es nicht gegeben, berichtet Höpflinger. Sie entscheidet sich für die Evakuierung des Heims. Höpflinger musste kühlen Kopf bewahren: "Es ging um die Sicherheit der Bewohner."

