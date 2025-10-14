Nach dem Hochwasser: Neustart für Campingplatz am Radersdorfer See

Ab sofort gibt es auf dem Campingplatz Paartal im Kühbacher Ortsteil Radersdorf jeden Tag blauen Himmel. Zumindest im frisch renovierten Sanitärgebäude erstrahlt dieser nämlich an 365 Tagen im Jahr im Eingangsbereich – ganz egal, ob es draußen regnet, schneit oder die Sonne scheint. Und auf dem Campingplatz hat sich noch einiges mehr verändert. Nach dem Motto „Wenn, dann richtig“, hat sich Familie Schillinger dazu entschieden, nicht nur die Schäden des Hochwassers des vergangenen Jahres zu beheben, sondern zusätzlich zu investieren. Das Hochwasser hatte den Campingplatz stark in Mitleidenschaft gezogen. Erst vor Kurzem konnte er wieder öffnen.

Das Sanitätsgebäude ist nicht mehr wiederzuerkennen. Alte Fotos erinnern an kleine Fliesen, beige Trennwände und klassische Waschbecken, die es bis Mitte 2024 auf dem Campingplatz Paartal gab. „Sauber und ordentlich, aber eben altmodisch“, findet Petra Schillinger rückblickend. Dennoch war eine derart umfangreiche Sanierung, wie Familie Schillinger sie nun mit Firmen aus der Region unternommen hat, nicht geplant – nicht jetzt, nicht auf einmal. Sukzessive hätte man renovieren wollen und das vielleicht erst in ein paar Jahren.

Im frisch renovierten Sanitärgebäude auf dem Campingplatz Paartal erstrahlt nun an 365 Tagen im Jahr ein blauer Himmel. Investiert haben Petra (rechts) und Christoph Schillinger (Mitte) auch für die nächste Generation – für Tobias Schillinger (links) und seinen Bruder Markus (nicht im Bild). Foto: Stefanie Brand

Doch dann ließ der Dauer- und Starkregen Ende Mai, Anfang Juni 2024 den Radersdorfer Baggersee über die Ufer treten. Das Wasser zerstörte das Hab und Gut einiger Dauercamper. Sanitärgebäude, Kiosk und Büro auf dem Campingplatz, den Christoph Schillingers Eltern einst eröffnet hatten, wurden zerstört. Und auch das Wohnhaus der Betreiber war monatelang unbewohnbar.

Der Zuspruch der Dauercamper habe sie motiviert, weiterzumachen, erinnert sich Junior-Chef Tobias Schillinger. „Nur zwei oder drei haben sich entschieden, nicht mehr aufzubauen.“ Direkt nach der Hochwasserkatastrophe schweißte das gemeinsame Schicksal ein Stück weit zusammen. Da das Sanitärgebäude komplett entkernt werden musste, gab es für die Campinggäste einen Sanitärcontainer. Und für Familie Schillinger begannen umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen, mit denen sie sich nun der Zielgeraden nähern.

Das Sanitärgebäude auf dem Campingplatz ist jetzt barrierefrei

Technisch betrachtet nutzte die Familie die Katastrophe, um beispielsweise von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Auch gibt es nun eine Lüftungsanlage. Zudem entschieden sich die Betreiber für eine Neugestaltung des Sanitärgebäudes. Mit überbreiten Türen und einer Türautomatik bis zur barrierefreien Toilette und Dusche ist es nun auch mit einem Rollstuhl gut nutzbar. Inhaltlich und bei der optischen Gestaltung hat sich Petra Schillinger verwirklicht; einen Planer gab es nämlich nicht.

Fliesen in Großformat gibt es nun im neuen Sanitärgebäude. Die kleinen Fliesen wurden abgeschlagen – 14 Tage lang von zwölf Arbeitern. Die neue Farbgebung – mit grauen Steinelementen und Holz – sorgt für ein gemütliches Ambiente in Bad, Dusche und WC. Für das optische i-Tüpfelchen, die Fotografien an den Wänden, hat Petra Schillinger stundenlang recherchiert. Nun ziert eine beeindruckende Baumreihe die Herrentoilette. In der fugenlosen Duschkabine werden die Gäste beispielsweise von einem Frosch in Überlebensgröße oder einem neugierig dreinblickenden Eichhörnchen empfangen und in der Familiendusche ist ein Boot auf einem See zu sehen.

Betreiber in Radersdorf treffen Vorsorge für Hochwasser

Hier und da braucht es noch ein paar Handgriffe, bis Familie Schillinger die Renovierung abschließen kann. So fehlen beispielsweise noch Türen. Im neuen Saunabereich fehlt noch die Deckenverkleidung. Auch der Whirlpool, den es künftig geben könnte, ist derzeit noch Zukunftsmusik. Im Außenbereich wird noch aufgeräumt. Zudem müssen die Betreiber bei der Abwasseranlage nacharbeiten. Von den umfangreichen Abbruchmaßnahmen scheinen die Abwasserleitungen so verstopft zu sein, dass sich ein Rückstau bildet. Hier wartet also schon die nächste Baustelle, schließlich soll auch das Wasser im neuen Sanitärgebäude gut ablaufen. Zeitgleich werden Laden, Stüberl und Büro fertiggestellt, die ebenfalls im Hochwasser zerstört wurden.

Der Blick auf die neuen Möbel und die neue Ausstattung freut Petra Schillinger und verdrängt ein wenig die Sorge, was passieren könnte, wenn der Campingplatz erneut überschwemmt würde. An einigen Stellen haben sich die Betreiber für diesen Fall bereits gewappnet: Pumpenhaus und Heizung wurden im Zuge der Renovierungsarbeiten höher gesetzt, damit sie – selbst im Falle eines Hochwassers – nicht mehr im Wasser stehen. Investiert hat die Betreiberfamilie nun deutlich mehr als die Versicherung bezahlt hat – und das auch für die nächste Generation, denn die Brüder Tobias und Markus Schillinger wollen den Campingplatz später weiterführen.