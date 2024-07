Unzählige Einsatzkräfte und Hausbesitzer kämpften am ersten Juni-Wochenende so wie hier in Schiltberg gegen das Hochwasser an. Wo die Wassermassen in die Häuser liefen, müssen die Schäden in mühevoller Arbeit beseitigt werden. Nicht nur die Hausbesitzer selbst, sondern auch viele Handwerksbetriebe haben damit alle Hände voll zu tun.

Foto: Stefan Schmid, Feuerwehr Schiltberg (Archivbild)