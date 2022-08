Diözese zeichnet Familie Ehm als Pioniere mit dem Schöpfungspreis aus

Plus Johanna und Markus Ehm aus Hohenried werden Dritte beim Schöpfungspreis der Diözese. Seit der Geburt des ersten Kindes engagieren sie sich für die Umwelt.

Feierlich überreichte Andrea Kaufmann-Fichtner, Pastoralreferentin und Umweltbeauftragte für die Diözese Augsburg, Johanna und Markus Ehm im Petersdorfer Ortsteil Hohenried die Auszeichnung als Drittplatzierte beim Schöpfungspreis 2021. Der Ort der Preisübergabe, vor dem Wohnhaus des Paares, hätte nicht passender gewählt werden können. Denn die Ehms erhielten den Preis für alles, was sie umgibt.