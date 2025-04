Annemarie Setzmüller als Vorsitzende des Gartenbauvereins wiedergewählt

Neuwahlen standen bei Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Hohenzell-Kiemertshofen an und es waren 40 von 101 Mitglieder des Vereins gekommen. Vorsitzende Annemarie Setzmüller blickte in ihrem Tätigkeitsbericht des letzten Jahres zurück und konnte vom Baumschneidekurs, der Häckselaktion, dem Ramadama, dem Landkreiswettbewerb „Unser Garten ein Paradies für Hummel und Schmetterlinge“, Besuch des Ziegenhofs in Blumenthal (Stadt Aichach), berichten.

Nach verschiedenen Berichten, unter anderem dem Kassenbericht, konnte die Vorstandschaft einstimmig entlastet werden. Die anschließende Neuwahl führte Resi Baier in gewohnter Form durch und die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: Annemarie Setzmüller (Vorsitzende); Johanna Holzmüller (Stellvertreterin); Anja Reindl (Neue Schriftführerin, für Christine Unsinn); Anni Kettner (Kassier); Gerlinde Asam und Margit Rieger (beide Kassenprüfer) und die Beisitzer: Arthur May, Margit Rieger, Elisabet Oswald, Silvia Schleipfer, Christine Buchner, Barbara Heitmeier, Karin Reindl, Melanie Treffler, Christine Unsinn (letzten drei Neu). Für langjährige Tätigkeit wurden Christine Unsinn, Irmgard Pröll und Leni Friedl mit einem Blumenstock, gebührend verabschiedet.

Icon Vergrößern Für langjährige Tätigkeit bekamen (von links) Irmgard Pröll, Christine Unsinn und Leni Friedl von der Vorsitzenden Annemarie Setzmüller jeweils einen Blumenstock überreicht. Foto: Peter Haug Icon Schließen Schließen Für langjährige Tätigkeit bekamen (von links) Irmgard Pröll, Christine Unsinn und Leni Friedl von der Vorsitzenden Annemarie Setzmüller jeweils einen Blumenstock überreicht. Foto: Peter Haug

Der diesjährige Fachvortrag von Melanie Treffler „Energetisieren von Räumen durch Räuchern“ war höchst interessant und jeder der Anwesenden erhielt zum Schluss ein Probepäckchen mit Räucherkohle und Kräutern als Geschenk.

Die Vorsitzende Annemarie Setzmüller hatte eine große Liste für die Vorschau 2025 für ihre Mitglieder bereit, so werden die herkömmlichen Veranstaltungen stattfinden und für das 30-jährige Vereinsjubiläum am 11. Oktober mit Gottesdienst, Essen und Trinken, Ehrungen und Rückblick, sollten sich die Mitglieder im Kalender freihalten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.