1. ‎Jugendmannschaft der Gemütlichkeit Hollenbach holt das Tripel

Zum dritten Mal in Folge holte sich die 1. Jugendmannschaft der Gemütlichkeit Hollenbach den Meistertitel in der höchsten Gaujugendliga. Bei einem Unentschieden, einer Niederlage und einem Schnitt von 807,8 Ringe waren die Jugendtrainer Corinna Fischer und Dominik Brecheisen total stolz auf ihre Schützlinge. Was die Trainer aber besonders freute, war die persönliche Entwicklung der jeweiligen Schützen, sei es im sportlichen oder auch im menschlichen Bereich. Das Team um Mona Haas (277,70), Emma Fiehl (264,67), Elena Brecheisen (262,67) und Fabian Attenberger (260,00) machten es ihren Trainern aber auch einfach. Auch die 2. Jugendmannschaft gab wieder ihr Bestes und erzielte eine tolle Vizemeisterschaft am letzten Wettkampftag mit einem Ringdurchschnitt von 753,60. Ludwig Steinhardt (254,30), Matthias Baumgartner (249,90), Quirin Kölbl (243,50) und Noah Wunder (234,89) steigerten sich von Wettkampf zu Wettkampf und blieben bis auf die Niederlage gegen den Tabellenführer in der Rückrunde ungeschlagen. Auch die 3 Jugendmannschaft errang am letzten Wettkampftag die Meisterschaft. Mit einem Schnitt von 738,88 Ringen hielten sie Ihre Gegner auf Distanz. Verlor man noch den ersten Wettkampf, wurden aber alle anderen gewonnen. Johanna Kölbl (251,14), Rebecca Wörle (244,29), Emma Meßmer (239,63), Emily Reich (236,63) und Baumgartner Sofia (230,63) waren maßgeblich an dem tollen Ergebnis beteiligt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.