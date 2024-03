Hollenbach

06:30 Uhr

1000-Jahr-Feier in Hollenbach ist vom Tisch

Plus Bei der Bürgerversammlung in Igenhausen ist die kürzlich aufgekommene Idee von einer 1000-Jahr-Feier Hollenbachs ebenso ein Thema wie die kommunale Wärmeplanung.

Von Johann Eibl

Reges Interesse herrschte bei der letzten turnusgemäßen Bürgerversammlung in diesem Jahr in der Gemeinde Hollenbach. An die 70 Menschen kamen in die Inghauser Alm. Während der Versammlung herrschte eine betont ruhige, sachliche Atmosphäre. Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler marschierte während seines gut zweistündigen Vortrags durch die Reihen, wobei er auch auf Zwischenfragen einging.

Die Arbeiten an der Weiherstraße im Ortsteil Igenhausen gehen nach der Winterpause in zwei Wochen weiter. Die Pflasterer haben bereits begonnen. Bis zum Sommer soll die Baustelle abgeschlossen sein: "Ich bin auch heilfroh, wenn sie fertig ist", erklärte Ziegler.

