Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Was essen die Bayern? Diese Frage wird in Hollenbach beantwortet

Wie gesund ernähren sich die Menschen in Bayern? Um diese Frage zu klären, werden derzeit auch Bürgerinnen und Bürger aus Hollenbach befragt.

Plus Für die dritte bayerische Ernährungsstudie werden Menschen aus sechs Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg befragt. Dabei geht es auch um Außer-Haus-Angebote.

Von Evelin Grauer

Bis zu 100 Hollenbacherinnen und Hollenbacher sollen dabei helfen, dass in Bayern künftig bessere politische Entscheidungen getroffen werden. Wie das gehen soll? Sie sollen bei der dritten bayerischen Ernährungsstudie mitmachen. Ein Forschungsteam führt derzeit Interviews in den Haushalten, um zu erfahren, wie gesund und nachhaltig sich die Menschen in Hollenbach ernähren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen