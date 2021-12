Auf Knopfdruck wird es weihnachtlich in Hollenbach

Der Elektromeister Anton Baur hat in Hollenbach schon 2020 ein Weihnachtsfenster mit einer weihnachtlichen Winterlandschaft geöffnet. Heuer sind es sogar zwei.

Mit einem Weihnachtsfenster hat der Hollenbacher Anton Baur Groß und Klein schon im vergangenen Jahr Freude gemacht. Heuer hat der Elektromeister an einem Nebengebäude seines Anwesens an der Mainbacher Straße, das direkt an der Straße liegt, noch ein zweites Fenster mit einer winterlichen Modelllandschaft gestaltet.

Elemente für das Fenster hat er geschenkt bekommen

Nach der ersten Aktion im vergangenen Jahr habe er einiges geschenkt bekommen, erzählt er, und auch er selbst hat noch einiges dazugekauft.

Neu ist in diesem Jahr das zweite winterlich gestaltete Weihnachtsfenster. Foto: Claudia Bammer

Seit dem ersten Adventswochenende sind die Fenster nun in Betrieb. Auf Knopfdruck erklingt Musik und verschiedene Elemente der bunten Weihnachtswunderwelt setzen sich in Bewegung.

Elektromeister Anton Baur hat eine märchenhafte Modelllandschaft in einem Fenster in Hollenbach aufgebaut. Video: Alice Lauria

Damit auch die Kleineren gut sehen, hat Baur kleine Podeste vor die Fenster gestellt. Eine Spendenbox hat Anton Baur bewusst nicht aufgestellt. Er will den Familien einfach nur eine Freude machen.

Lesen Sie dazu auch