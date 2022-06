Hollenbach

17:52 Uhr

Brand in Hollenbach muss auch am zweiten Tag noch gelöscht werden

Die Aufräumarbeiten haben in Hollenbach am abgebrannten Stadel begonnen. Aber immer wieder flackern in den Trümmern Flammen auf.

Plus Über 150 Feuerwehrleute bekämpfen am Montagabend ein Feuer in Hollenbach. Am Dienstag löschen sie weiter und entdecken im Brandschutt ein verängstigtes Tier.

Von Evelin Grauer

So einen großen Feuerwehreinsatz wie am Montagabend in Hollenbach gibt es im Wittelsbacher Land nicht alle Tage. Mit Nachalarmierung waren 18 Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis vor Ort, 34 Fahrzeuge und 152 Einsatzkräfte. Das berichtete der Kommandant der Hollenbacher Feuerwehr, Matthias Göttler, am Dienstag auf Nachfrage. Göttler war Einsatzleiter bei dem Großbrand. Auch am Tag danach waren noch viele Feuerwehrleute damit beschäftigt, nach weiteren Glutnestern zu suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen