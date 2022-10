Hollenbach

Bürgermeister erzählt vom schwierigen Weg zum Baugebiet am Hirschbach

Nach Abschluss der Ausgrabungen und einem Fledermausgutachten konnte am Hirschbach die Erschließung der Grundstücke vollständig zu Ende gebracht werden.

Plus Die letzte der fünf Bürgerversammlungen im Hollenbacher Ortsteil Schönbach ist gut besucht. Kritik kommt von Anliegern Am Kirchfeld, wo Wasser den Hang herunterläuft.

"Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben" – so begann der Bürgermeister der Gemeinde Hollenbach, Xaver Ziegler, seine Begrüßung zur letzten der insgesamt fünf Bürgerversammlungen. Diese fand am Montagabend im Feuerwehrhaus in Schönbach statt und war mit 38 Besuchern gut besucht. Darunter konnte Ziegler neben sechs Gemeinderäten auch seinen Vorgänger im Amt, Hans Riß, begrüßen. Die Versammlung verlief aber nicht immer harmonisch.

