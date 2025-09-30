Christina Niederreiter hat einen Käseschatz kreiert

In dem Wettbewerb „Bayerische Käseschätze gesucht“ konnte Christina Niederreiter aus Mainbach (Gemeinde Hollenbach) die Jury in der Kategorie halbfester Schnittkäse überzeugen. Eine fachkundige Expertenjury hatte die insgesamt 19 eingereichten Spezialitäten in den verschiedenen Kategorien nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Beschaffenheit sowie der Geschichte zur Herstellung des Käses bewertet. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ehrte die Gewinner im Rahmen des Käse-Genussmarkts: (von links) Bayerische Milchkönigin Elisabeth Heimerl, Josef Müller und Christina Niederreiter, Staatsministerin Michaela Kaniber.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!