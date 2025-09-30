Icon Menü
Hollenbach: Christina Niederreiter hat einen Käseschatz kreiert

Hollenbach

Christina Niederreiter hat einen Käseschatz kreiert

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ehrt sie für ihre Käsekreation in der Kategorie halbfester Schnittkäse.
    (von links) Bayerische Milchkönigin Elisabeth Heimerl, Josef Müller und Christina Niederreiter, Staatsministerin Michaela Kaniber. Foto: Hauke Seyfarth

    In dem Wettbewerb „Bayerische Käseschätze gesucht“ konnte Christina Niederreiter aus Mainbach (Gemeinde Hollenbach) die Jury in der Kategorie halbfester Schnittkäse überzeugen. Eine fachkundige Expertenjury hatte die insgesamt 19 eingereichten Spezialitäten in den verschiedenen Kategorien nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Beschaffenheit sowie der Geschichte zur Herstellung des Käses bewertet. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ehrte die Gewinner im Rahmen des Käse-Genussmarkts: (von links) Bayerische Milchkönigin Elisabeth Heimerl, Josef Müller und Christina Niederreiter, Staatsministerin Michaela Kaniber.

