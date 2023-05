Der FC Igenhausen feiert sein Jubiläum mit einer ausgelassenen Party

Das Motto "Mallorca" schlägt offenbar voll ein: Rund 1500 Gäste kommen auf das Sportplatzgelände bei Hollenbach, um das Jubiläum des FC Igenhausen zu feiern.

Top Stimmung herrschte am Samstag bei der Mallorca-Party zum 50-jährigen Jubiläum des FC Igenhausen mit DJ Bartho auf dem Sportgelände von Igenhausen bei Hollenbach. Der Verein wurde 1970 gegründet und hätte somit bereits 2020 auf 50 Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken können. Das für 2020 vorgesehene Festwochenende fiel jedoch wie so viele andere Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Jetzt aber konnte gebührend gefeiert werden. Die Wahl fiel auf eine Mallorca-Party, organisiert von den Verantwortlichen des FC Igenhausen und der Schwarzlachtaler Schützen. Mehr als ein halbes Jahr wurde überlegt und am Konzept gebastelt.

56 Bilder So gut war die Stimmung auf der Mallorca-Party des FC Igenhausen Foto: Inge von Wenczowski

Rund 1500 Gäste feiern mit dem FC Igenhausen sein 50. Jubiläum

Das Ergebnis war eine tolle Party für Jung und Alt mit allerlei Aktionen. Die ersten 100 volljährigen Gäste konnten sich beispielsweise über einen Shot beim Eintritt freuen, Fünfergruppen durften sich eine kostenlose Sangria abholen. DJ Bartho sorgte im Festzelt für mächtig Stimmung. Er spielte überwiegend bekannte Ballermann- Hits wie "Helikopter 117" oder Ikke Hüftgolds "Ich schwanke noch". Aber auch Klassiker aus Pop und Rock sowie der Neuen Deutschen Welle fehlten nicht.

So hüpften und sangen die überwiegend jungen Gäste unter anderem zu Nirvanas "Smells Like Teen Spirit", "Highway To Hell" von AC/DC oder "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang. Der DJ brachte eine gelungene Mischung bekannter Party-Hits, animierte zum Mitmachen und heizte die Stimmung kräftig an. Ein zusätzlicher Höhepunkt war der Auftritt von Noah Aloha, der seinen Song "Bla Bla Roberto Blanco" performte und so das Zelt zum Kochen brachte. Außerordentlich beliebt war die Weizenbar außerhalb des Zeltes. Dort versammelten sich viele Grüppchen, um frische Luft zu schnappen, ein kühles Weizen zu trinken und gemütlich zu ratschen.

Die Weizenbar außerhalb des Zelts erfreute sich bei der Mallorca-Party größter Beliebtheit. Foto: Inge von Wenczowski

Mallorca-Party: Bis in die Morgenstunden wurde in Hollenbach gefeiert

Etwa 1500 Besucher und Besucherinnen feierten laut Security mit dem FC Igenhausen. Eine Igenhauserin meinte: "Nach der ganzen Corona-Sache wollen die Jungen einfach wieder raus und feiern." In ihren Augen hätten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen am meisten unter den Einschränkungen gelitten. "Wir Älteren sind auch mit mal Essen gehen oder dem Sofa daheim zufrieden", schmunzelte sie. Hungrig musste keiner der Gäste bleiben: Wer wollte, konnte sich eine frische Schnitzelsemmel – sogar in einer vegetarischen Variante – schmecken lassen.

Polizei und Ordnungsdienst überwachten den problemlosen Ablauf der Veranstaltung, um keine Missstimmung aufkommen zu lassen. Bis spät in den Abend und in den frühen Morgen hinein wurde getanzt und gefeiert, überall auf dem Gelände waren fröhliche, ausgelassenen Menschen zu sehen.