Hollenbach

vor 17 Min.

Der Glasfaserausbau in Hollenbach soll weitergehen

Plus Hollenbach soll komplett mit Internetanschlüssen per Glasfaserkabel versorgt werden. Darum geht es im Gemeinderat ebenso wie um Ökoflächen und Windkraft.

Von Johann Eibl

In der Gemeinde Hollenbach werden die "grauen Flecken" voraussichtlich in absehbarer Zeit verschwinden. Damit sind die Gebiete gemeint, die bisher noch über keine Internetverbindung per Glasfaserkabel verfügen. In der Sitzung am Donnerstag beschloss der Gemeinderat, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Nun gehen vorläufige Förderanträge für 293 Anschlüsse nach Berlin und Bayern, wobei der 15. Oktober als Frist gilt. Spätestens am 15. Dezember ist mit einer Antwort zu rechnen. Danach kann die Gemeinde festlegen, um welche Gebäude es sich konkret handeln wird.

Alfred Wöcherl vom Büro Breitbandberatung Bayern stellte die Situation dar. Nun können alle Gebäude berücksichtigt werden. Er äußerte sich auch zu den Finanzen. So kalkuliert man derzeit mit 9000 Euro pro Anschluss. Damit stehen für die gesamte Kommune gut 2,6 Millionen Euro zur Debatte. Dieser Betrag kann sich je nach dem Ergebnis der Ausschreibung noch verändern. Fest steht aber, dass der Bund 50 Prozent der Kosten übernehmen wird und der Freistaat Bayern weitere 40 Prozent. Demnach werden auf die Gemeinde lediglich die restlichen zehn Prozent entfallen. Wie Wöcherl betonte, hat sich Hollenbach mit der Entscheidung am Donnerstag noch auf nichts festgelegt.

