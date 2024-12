Der Nikolaus übergibt Spende für Kindergärten

Der Nikolaus (Christian Higl), begleitet von einem Engel (Ministrantin Lena Grießer), erzielte bei 24 Hausbesuchen im Gemeindegebiet Hollenbach 900 Euro an Spenden. Davon gehen jeweils 450 Euro an die beiden katholischen Einrichtungen „Haus für Kinder St. Ulrich“ und „Kita St. Laurentius“. Den Chauffeurdienst übernahm an drei Abenden Josef Higl. Dekan Stefan Gast und Erzieherin Carola Schwaiger dankten für das Engagement und nahmen die symbolischen Schecks in der Pfarrkirche St. Michael Igenhausen in Empfang.

