Der TSV Hollenbach wächst wieder

Der TSV Hollenbach hat derzeit 776 Mitglieder. Bei der Jahreshauptversammlung ist auch die Sanierung der Duschen Thema. Heuer steigt wieder die Kultparty.

Ruckzuck ging die Jahreshauptversammlung des TSV Hollenbach über die Bühne. 81 Mitglieder, darunter Ehrenvorsitzender Johann Bammer sowie Bürgermeister Xaver Ziegler, kamen dazu ins Sportheim. Nach rund eineinhalb Stunden war die umfangreiche Tagesordnung abgehakt.

Vorsitzender Tobias Stark erinnerte an den sportlichen Höhepunkt: den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga – der größte sportliche Erfolg in der Vereinsgeschichte. Auch stellt der TSV Hollenbach seit Jahren eine dritte Mannschaft, mittlerweile einzigartig im Landkreis.

Anzeigetafel in Hollenbach installiert

Die TSV-Sportstätte wurde durch die Installation einer Anzeigetafel aufgewertet. Aktuell sanieren viele fleißige Mitglieder mithilfe von Fachfirmen die Duschräume. Sie sollen in der zweiten Trainingswoche wieder freigegeben sein.

Tobias Stark würdigte die Verdienste der vielen Helferinnen und Helfer, allen voran der Platzwarte, Platzkassierende und Papiersammler. Er bedankte sich bei allen Sponsoren, vor allem bei der Firma Haimer. Kassenverwalter Jürgen Lutz verdeutlichte mit seinem Kassenbericht, dass sich der Verein finanziell längst im Bereich eines mittleren Unternehmens befindet. Lutz erntete von den Kassenprüfern Josef Betzmeir und Josef Reiner ein dickes Lob. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Fast 31 Prozent sind Kinder und Jugendliche

Gestiegen ist nach den Pandemiejahren die Mitgliederzahl, wie Verwaltungsleiter Martin Weichselbaumer vermeldete. Nach einem Zuwachs von 24 Personen nähert sich der Mitgliederstand von 776 (309 Damen, 467 Herren) fast wieder dem Höchststand von vor drei Jahren. Wie sehr der Verein in Sachen Nachwuchsarbeit unterwegs ist verdeutlicht die Anzahl der Jugendlichen, die bei 238 liegt und somit fast 31 Prozent der Mitglieder ausmacht.

Fußball-Abteilungsleiter Bernhard Fischer lobte den Zusammenhang in der ersten Mannschaft trotz der misslichen sportlichen Lage. „Für einen Dorfverein wie wir es sind, ist es einfach schwierig, die Landesliga zu stemmen“, warb er um Verständnis. Erfreulich sei dagegen die Entwicklung in der zweiten Mannschaft, die in der A-Klasse aktuell auf Rang zwei steht und damit kräftig im Aufstiegsrennen mitmischt. Auch die Anmeldung der dritten Mannschaft in der B-Klasse habe sich bewährt, das Team rangiert zur Winterpause auf einem hervorragenden 8. Tabellenplatz.

Kein A-Junioren-Team beim TSV Hollenbach

Wie Jugendfußballleiter Thomas Högg berichtete, gelang es trotz größter Bemühungen und einer gut funktionierenden Spielgemeinschaft mit Inchenhofen und Oberbernbach nicht, eine A-Juniorenmannschaft auf die Beine zu stellen. Infolgedessen wechselt wohl in den kommenden drei Jahren kein A-Junior mehr in den Herrenbereich. Im Spielbetrieb befinden sich zwölf Teams von den F- bis zu den B-Junioren. Die B-Juniorinnen in der Bezirksoberliga liebäugeln als Tabellenzweite mit der Landesliga. Insgesamt sind laut Högg 150 Kinder im Spielbetrieb gemeldet, betreut werden sie von über 30 Trainern und Betreuern aus den drei Vereinen. Ein Riesenerfolg war das Fußballcamp des FC Augsburg, weshalb es heuer eine Wiederholung gibt.

Sie führen die Abteilung Damengymnastik des TSV Hollenbach an und widmen sich dem Damen- und Kindersport: (stehend, von links) Cornelia Specht, Lisa Hofner (beide Beisitzerinnen), Elisabeth Fischer (Zweite Kassiererin), Nicole Chum (Beisitzerin) und Albertine Engl (Zweite Schriftführerin) sowie (sitzend, von links) Katharina Brey (Schriftführerin), Annika Praedel (Abteilungsleiterin), Katharina Stemmer (Kassiererin). Foto: Walter Mika

Beim Damen- und Kindersport der Abteilung Damengymnastik nahmen laut der neuen Abteilungsleiterin Annika Praedel 2022 146 Kinder und 133 Frauen die Angebote in Anspruch. Die Abteilung beteiligte sich mit einem Stand am Hollenbacher Weihnachtsmarkt. Den Erlös von 300 Euro spendeten sie an die Bürgerstiftung Aichach. 14 aktive Spielerinnen halten die Volleyballfahne im Verein hoch, in einer Spielgemeinschaft mit Affing.

Fan-Club plant Krebsbachtaler Hallenfußballcup und Kultparty

Die AH-Fußballer tragen keine Spiele mehr aus, sondern beschränken sich auf das wöchentliche Training. Fanclub-Leiter Florian Nefzger lud zum Krebsbachtaler Hallenfußballcup am Samstag, 14. Januar, ab 14.30 Uhr in der Hollenbacher Schulturnhalle ein. Zwei Wochen später ist eine Ski- und Rodelfahrt geplant, am 23. Juni erfährt die Kultparty ihre Wiedergeburt.

Bürgermeister Ziegler betonte die positive Außenwirkung des TSV, insbesondere durch den Aufstieg in die Landesliga, und zollte Respekt für die Nachwuchsarbeit. Er sagte seine größtmögliche Unterstützung zu. Leichtes Spiel hatte er als Wahlleiter. Sebastian Bucher wurde als Dritter Vorsitzender ebenso wiedergewählt, wie der Zweite Vorsitzende Andreas Erber junior.

Mehrere Termine beim TSV Hollenbach

Bevor die Versammlung mit dem Vereinslied "Rot und Weiß, wie lieb ich dich" endete, gab Tobias Stark einige Termine bekannt: Am Sonntag, 21. Januar, findet eine Winterwanderung für alle statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Sportheim. Am lumpigen Donnerstag, 16. Februar, veranstaltet die Damengymnastik einen Weiberfaschingsball im Sportheim, am Samstag, 18. Februar, findet am gleichen Ort der Sportlerball statt.