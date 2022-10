Hollenbach

12:00 Uhr

Ein Pumptrack hat in Hollenbach die besten Chancen

Diese Aufnahme aus der Vogelperspektive zeigt die Pumptrack-Anlage in Stadtbergen, die die Hollenbacher besichtigt haben.

Plus Im Landkreis gibt es bislang keine derartige Pumptrack-Anlage für alles, was Rollen, aber keinen Motor hat. Hollenbach aber packt das Projekt jetzt an.

Von Thomas Weinmüller

Es sieht ganz danach aus, dass die Gemeinde Hollenbach als erste im Wittelsbacher Land einen Pumptrack bekommt. Der Gemeinderat jedenfalls zeigte sich in seiner Sitzung am Donnerstag sehr aufgeschlossen, eine asphaltierte Wellenbahn für Jung und Alt in Hollenbach zu schaffen.

