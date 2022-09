Firma Haimer aus Igenhausen wird Partner des FC Augsburg

Die Firma Haimer aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen wird offizieller Partner des FC Augsburg. Das Unternehmen verfolgt damit mehrere Ziele.

Die Firma Haimer aus dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen wird neuer offizieller Partner des FC Augsburg. Das teilte der Verein mit. Haimer wird für zwei Jahre Partner der Fuggerstädter.

Haimer entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise Produkte für die Metallzerspanung in den verschiedensten Branchen. In dem familiengeführten, mittelständischen Unternehmen sind rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In diesem Jahr feiert es sein 45-jähriges Bestehen. Der FCA freue sich, mit Haimer "einen neuen Partner aus der Region zu präsentieren", heißt es in der Mitteilung. Haimer kooperiert seit 2019 bereits mit den Augsburger Panthern.

Haimer will sich mit FCA-Partnerschaft als starker Arbeitgeber präsentieren

Zum einen vertraue das Familienunternehmen "auf die emotionale Kraft des Spieltagserlebnisses beim FC Augsburg zur Pflege und dem Ausbau des Kunden- und Kontakt-Netzwerks". Zum anderen nutze Haimer während der Heimspiele die Voranpfiff-Videobande, "um auf sich als starke Arbeitgebermarke wie auch als lokaler Global Player aufmerksam zu machen". Darüber hinaus wolle das Unternehmen seine Markenposition in Bayerisch-Schwaben und überregional vertiefen und festigen.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll sagte: "Mit Haimer konnten wir einen starken und aufstrebenden Partner aus der Region für uns gewinnen. Die gelebten Werte des mittelständischen Familienunternehmens passen perfekt zum FC Augsburg." Das sei vom ersten Moment in den Gesprächen zu spüren gewesen.

Firma Haimer will regionale Sportlandschaft weiter stärken

Andreas Haimer, Geschäftsführer der Haimer GmbH, betont: "Als Global Player mit starker Bindung zu unserer Region unterstützen wir seit Langem die lokalen Vereine, insbesondere mit Fokus auf den Jugendsport und die Nachwuchsförderung." Das Unternehmen freue sich, mit dem FCA einen "sympathischen Bundesligisten mit vorbildlicher Jugendarbeit" zu sponsern und damit einen Beitrag zur Stärkung der regionalen Sportlandschaft zu leisten.

Simon Wortmann, Senior Director Sportfive, zufolge verfolgt das Igenhausener Unternehmen mit der FCA-Partnerschaft auch ein weiteres Kernziel: den Aufbau eines Kundenbindungsinstruments zu den Heimspielen des FCA - insbesondere für internationale Unternehmenspartner und Kunden. Das Unternehmen sei "überzeugt, dass die Strahlkraft des FCA maßgeblich zum Erreichen der Ziele beitragen wird".

Wie Tobias Völker, Director Global Marketing bei Haimer, ergänzt, machten zwölf Jahre Bundesliga und eine immer größer werdende Fanbasis den FCA zu einem "sportlichen Aushängeschild in ganz Schwaben". Völker weiter: "Ich freue mich, dass wir mit unseren Aktivitäten beim FC Augsburg eine tolle Möglichkeit zur Kundenbetreuung an die Hand bekommen und zudem den Bekanntheitsgrad von Haimer noch weiter steigern können."