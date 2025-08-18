Gemeinde ehrt Herrenmannschaft des TC Motzenhofen

Nachdem die erste Herrenmannschaft des TC Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) sensationell ohne Niederlage den Aufstieg in die Südliga 1 geschafft hat, stand schon das nächste Highlight auf dem Programm. Ihnen zu Ehren fand ein Empfang im Rathaus der Gemeinde Hollenbach statt. Bürgermeister Franz Ziegler würdigte die herausragende Saisonleistung der Mannschaft: „Der Aufstieg in die Südliga 1 ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Spiegelbild von Teamgeist, Trainingsfleiß und der Unterstützung durch Fans und Ehrenamtliche.“ Er würdigte auch die Entwicklung des Vereins durch den sehr jungen Vereinsausschuss mit Thomas Weichselbaumer an der Spitze. Ziegler betonte seine Verbundenheit zum Verein und dessen Außenwirkung über die Gemeidegrenzen hinaus.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde. Die Mannschaft trat in ihren Aufstiegs T-Shirts an, begleitet von Ausschuss und Fans. Einer nach dem anderen trugen sich Spieler, Ausschuss und Fans ins Goldene Buch ein. Der weitere Abend bot Raum für Erinnerungen an die vergangene Saison, Diskussionen über die bevorstehenden sportlichen Aufgaben und Ausblicke auf das zukünftige Projekt „TCM 2030“ des Vereins.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!