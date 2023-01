Gemeinde Hollenbach bekommt eine neue Geschäftsleiterin

Nach fast 30 Jahren geht Richard Baur im Herbst in den Ruhestand. Zuvor arbeitet er noch seine Nachfolgerin ein: die 22 Jahre alte Sabrina Wolf aus Todtenweis.

Während andere Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg immer noch auf der Suche nach qualifiziertem Personal sind, hat die Gemeinde Hollenbach nun eine Lücke geschlossen, die sich tatsächlich sogar erst im Herbst 2023 zeigen wird. Denn dann geht nach mehr als 29 Jahren der jetzige Geschäftsleiter Richard Baur in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin steht bereits fest.

22-Jährige soll bald die Geschäftsleitung in Hollenbach übernehmen

Mit der 22 Jahre alten Sabrina Wolf aus Todtenweis leitet die Gemeinde einen Generationenwechsel ein. Sie hat nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten abgeschlossen und anschließend von September 2019 bis Juni 2020 auf der Berufsoberschule das Abitur gemacht. Anschließend absolvierte sie ein duales Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin, das Wolf im Sommer abschließen wird.

Vorwissen in der kommunalen Verwaltung im Landkreis Aichach-Friedberg bringt die 22-Jährige ebenfalls bereits mit. Denn während ihrer Ausbildung war sie bei der Regierung von Schwaben dem Landratsamt Aichach-Friedberg zugeteilt, wo sie verschiedene Abteilungen durchlief und zahlreiche Fachbereiche kennenlernen konnte. Im Juli startet sie in ihrem neuen Job in Hollenbach, wo sie in den darauffolgenden Monaten von Richard Baur eingearbeitet wird.

Richard Baur (rechts) geht im Herbst nach fast 30 Jahren als Geschäftsleiter der Gemeinde Hollenbach in Rente. Seine Nachfolge tritt die 22-jährige Sabrina Wolf aus Todtenweis an, die bereits im Juli startet. Foto: Xaver Ziegler

Die Gemeinde Hollenbach hatte bereits recht früh auf den bevorstehenden Ruhestand von Baur reagiert und die Stelle bereits Ende 2022 ausgeschrieben. Das Ziel war, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die nötige Bedenkzeit zu geben und eine ordnungsgemäße und ausreichende Einarbeitungszeit gewährleisten zu können. "Nicht zuletzt die teilweise bestehenden Kündigungsfristen machten unserer Meinung nach eine frühe Ausschreibung notwendig", erklärt Bürgermeister Xaver Ziegler in einer Mitteilung.

Gemeinderat spricht sich für Sabrina Wolf aus

In einer nicht öffentlichen Sitzung entschied sich der Gemeinderat unter allen Bewerbungen für Sabrina Wolf. Dieser sei der einhelligen Meinung, mit Frau Wolf eine fachlich sehr kompetente, engagierte und fleißige Geschäftsleiterin gefunden zu haben, so berichtet Ziegler. "Aufgrund ihrer 'ländlichen' Herkunft und ihrer ehrenamtlichen Vereinstätigkeiten versteht sie außerdem die sozialen Zusammenhänge einer Gemeinde wie Hollenbach, was in ihrer gehobenen Position sicherlich nicht von Nachteil ist." (AZ)

