Hollenbach

18:05 Uhr

Gemeinde Hollenbach investiert viel Geld

Plus 2024 laufen die Planungen für verschiedene große Projekte. Der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für dieses Jahr einstimmig. Mit dabei ist ein neues Mitglied.

Von Johann Eibl

Die Gemeinde Hollenbach steht finanziell nach wie vor auf soliden Beinen. Darauf weist Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler in diesen Tagen bei seinen fünf Bürgerversammlungen immer wieder hin. Er betont dabei aber auch, dass die finanziellen Anforderungen in den nächsten Jahren groß sein werden. In diesem Sinne äußerte er sich am Donnerstag auch bei der Sitzung des Gemeinderats, in der der Haushalt für das laufende Jahr einstimmig beschlossen wurde. Josef Kulzinger und Christian Golling fehlten dabei entschuldigt.

Für den ersten Punkt der Tagesordnung hatte der Bürgermeister eigens seine Amtskette mitgebracht. Es ging um die Vereidigung von Kathrin Erber, die nun dem Gemeinderat angehört und den Platz von Franziska Katzenschwanz einnimmt. Diese schied aus gesundheitlichen Gründen aus diesem Gremium aus.

