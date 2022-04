Hollenbach

Gemeinde Hollenbach muss sich eine Million Euro leihen

So soll die Kita Hollenbach einmal aussehen. Die Animation zeigt sie von außen, wie sie das Architekturbüro Treupel aus Schwabmünchen geplant hat.

Plus Die Gemeinde Hollenbach steht in finanzieller Hinsicht relativ gut da. Warum sie sich in diesem Jahr - anders als 2021 - dennoch eine Million Euro leihen muss.

Von Johann Eibl

Seit Jahren steht die Gemeinde Hollenbach in finanzieller Hinsicht vergleichsweise gut da. Dennoch benötigt sie 2022 einen Kredit in einer Höhe von einer Million Euro. In der Sitzung des Gemeinderats wurde klar, warum das erforderlich ist.

