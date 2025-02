Gemeinderat berät über Hundesteuersatzung

Über den Erlass einer neuen Hundesteuersatzung berät der Hollenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 13. Februar. Außerdem geht es um Bauangelegenheiten, darunter ein Antrag auf Nutzungsänderung eines Schweinestalles in eine Lagerfläche für Kraftfahrzeuge und Sauna sowie eines Abferkelstalles in eine Werkstatt für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte in Motzenhofen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. (AZ)