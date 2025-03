Gerhard Orteld ist Ehrenkommandant der Hollenbacher Feuerwehr

Die diesjährige Generalversammlung der Hollenbacher Feuerwehr begann Vorsitzende Jasmin Schwegler mit einem kurzen Überblick zum Verein, welchem aktuell 261 Mitglieder angehören. Im vergangenen Jahr gab es unzählige Veranstaltungen, welche organisiert wurden. Hierzu gehörten zum Beispiel das Dorffest, der Faschingsball mit eigenem Männerballet, ein Vereinsausflug, die Teilnahme am Wintermarkt in Hollenbach und vieles mehr. Wie auch vergangenes Jahr wird dieses Jahr ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind für die Öffentlichkeit angeboten. Weitere Infos hierzu sind auf der Feuerwehr Webseite zu finden. Kommandant Thomas Stein blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Aktuell gibt es 60 Aktive, welche im Jahr 2024 zu 21 Einsätzen gerufen wurden. Unter anderem war die Wehr am Hochwasser-Katastrophenschutzeinsatz in Kissing beteiligt. Die sechs weiblichen und 54 männlichen Aktiven nahmen an insgesamt 22 Hauptübungen teil, bei einigen dieser Übungen wurde mit den Ortsteilfeuerwehren zusammengearbeitet. Darüber hinaus fanden zahlreiche Aus- und Fortbildungen statt, sowie ein THL-Abzeichen mit vier Gruppen. Der stellvertretende Jugendleiter Raphael Franke berichtete über die Entwicklungen in der Jugendfeuerwehr. Im Jahr 2024 umfasste diese 15 Mitglieder, die an 32 Übungen teilnahmen. Vor einigen Wochen konnten drei gut ausgebildete Jugendliche in den aktiven Dienst übernommen werden. Bürgermeister Xaver Ziegler bedankte sich bei allen Anwesenden für die Hilfsbereitschaft und erklärte, dass die Beschaffungen für die Feuerwehren im Gemeindegebiet voranschreiten. Eine besondere Ehrung erhielt Gerhard Orteld. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Kommandant und seines jahrzehntelangen Engagements für die Feuerwehr Hollenbach sowie darüber hinaus wurde er zum Ehrenkommandanten sowie Ehrenmitglied ernannt.

