Hollenbach

vor 32 Min.

Geschäftsstellenleiter Richard Baur wird nach 30 Jahren im Amt verabschiedet

Plus Im Hollenbacher Gemeinderat werden die Verdienste von Richard Baur nach seiner langen Amtszeit gewürdigt. Seine letzte Sitzung verläuft derweil ruhig.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Es sind beeindruckende Fakten, die beim Abschied des Geschäftsstellenleiters von Hollenbach, Richard Baur, von seiner Nachfolgerin Sabrina Wolf bei einem kleinen Quiz nach dem Vorbild von "Wer wird Millionär?" herauskamen: Während seiner Amtszeit, die am 1. Januar 1994 begann, wurden 725 Kinder im Gemeindebereich geboren. 39 Wahlen hatte er zu organisieren, 320-mal tagte seither der Gemeinderat, wobei Baur nur einmal erkrankt fehlte - am 9. November 2006. Die Stellplatzsatzung wurde in seiner ersten Sitzung beschlossen und die längste Niederschrift mit 58 Seiten erstellte er am 9. Oktober 2014. Der ehemalige Maschinenschlosser hatte im Verwaltungshaushalt mit insgesamt 92,6 Millionen Euro zu tun und im Vermögenshaushalt mit 70 Millionen Euro. Nun wurde Baur nach knapp drei Jahrzehnten vom Gemeinderat Hollenbach verabschiedet.

Abschied wird nach dem Gemeinderat in Pizzeria fortgesetzt

Bürgermeister Franz Xaver Ziegler dankte Baur für seine Arbeit und berichtete davon, dass er bei seinem Amtsantritt am 1. Mai 2014 den Verwaltungschef als größten Unsicherheitsfaktor einstufte. Eine Sorge, die sich aber als unbegründet erwies. Ziegler: "Du hast mich beim kommunalpolitischen Erwachsenwerden begleitet." Er schenkte ihm ein handgemaltes Bild vom Rathaus, nachdem der zweite Bürgermeister Michael Haas im Namen des Gemeinderats eine Geldspende für einen Ausflug in die Berge zum Wilden Kaiser übergeben hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen