Hollenbach

17:46 Uhr

Gibt es auf dem alten Bauhof in Hollenbach künftig eine Tagespflege?

Auf dem alten Hollenbacher Bauhof am Kapellenweg könnte eine Tagespflege entstehen.

Plus Eine Tagespflege samt Senioren-WG für Hollenbach soll das Betreuungsangebot erweitern. Nun hat der Gemeinderat über einen potenziell passenden Standort diskutiert.

Von Lara Voelter

Seit Jahren treibt Hollenbachs Bürgermeister Xaver Ziegler das Thema Betreuung von Senioren voran, denn die Tagespflegeplätze im Landkreis sind rar gesät. Dabei unterstützen ihn die Seniorenbeauftragten der Gemeinde, Monika Engl und Therese Isele-Juraske. Das "Seniorenwohnen am Krebsbach" in Hollenbach ist schon seit längerer Zeit im Gespräch: eine geplante Tagespflege für 24 Seniorinnen und Senioren in Kombination mit einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für zwölf Bewohnerinnen und Bewohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen