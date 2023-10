Hollenbach bleibt beim Nein zur Windkraft

Plus Bürgermeister Ziegler sieht kleine Kommunen überfordert. Für den Ortsteil Mainbach beschließt der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Zehn Gebäude könnten in diesem Ort entstehen.

Landauf, landab sind derzeit die Kommunen dazu aufgefordert, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wo bei ihnen eines Tages Energie mit Windrädern erzeugt werden könnte. Franz Xaver Ziegler, der Erste Bürgermeister von Hollenbach, erklärte dazu in der Sitzung des Gemeinderats: "Wir haben uns entschieden, keine Flächen auszuweisen. Ich bin froh."

Das sei für eine kleine Gemeinde ein riesen Thema, die Kommunen würde man damit überfordern. Ziegler bezeichnete die aktuelle Lage auf diesem Gebiet als "Stochern im Nebel". Um für mehr Klarheit zu sorgen, sollte auf Landkreisebene eine Infoveranstaltung anberaumt werden. Seiner Ansicht nach schaffen es die Regierungen nicht, weder auf Landesebene noch in Berlin, das Thema verständlich rüberzubringen.