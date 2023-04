Hollenbach kehrt finanziell zur Normalität zurück

Plus Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erreicht in Hollenbach 2023 eine Rekordhöhe. Der Kämmerer legt seinen letzten Haushalt vor. Welche Aufgaben die Gemeinde anpackt.

Zum letzten Mal in seiner beruflichen Laufbahn erarbeitete Richard Baur den Haushalt für die Gemeinde Hollenbach. Am Donnerstag präsentierte er ihn dem Gemeinderat. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler lobte ihn: "Er hat das wieder bravourös hingekriegt." Künftig wird dieses große Zahlenwerk nicht mehr in gedruckter Form erscheinen, sondern ausschließlich digital. Insgesamt plant die Kommune im Jahr 2023 mit gut zehn Millionen Euro.

Davon beläuft sich der Verwaltungshaushalt (laufende Kosten) auf knapp 6,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (Investitionen) auf knapp vier Millionen Euro. Michael Lidl wollte wissen, wie es um den finanziellen Spielraum in den nächsten Jahren bestellt ist. Das hängt nach Ansicht der Gemeinde von verschiedenen Faktoren ab. Baur riet dazu, die Gebühren für Wasser und Abwasser im Blick zu behalten. Seinen Aussagen zufolge haben sich die Stromkosten der Gemeinde nicht so schlimm entwickelt, wie zunächst zu befürchten war. Die angesetzten Personalkosten wird man dagegen wohl nach oben korrigieren müssen, wenn die Ergebnisse der Tarifverhandlungen vorliegen.

Bürgermeister verweist auf "Wahnsinnsbauprogramm"

Der Bürgermeister wies auf das "Wahnsinnsbauprogramm" hin, das die Gemeinde zu bewältigen habe: "Wir haben alles richtig gemacht zum richtigen Zeitpunkt." Damit meinte er die Kreditaufnahme mit Konditionen, die heute undenkbar wären. Die Aufgaben gehen dennoch nicht aus – etwa bei der Kläranlage. Insgesamt aber könne man davon reden, dass jetzt wieder ein bisschen Normalität einzieht.

Zahlen aus dem Hollenbacher Haushalt 2023 1 / 4 Zurück Vorwärts Verwaltungshaushalt 6,3 Millionen Euro Vermögenshaushalt 4 Millionen Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt 1,6 Millionen Euro

Wichtigste Einnahmen Einkommenssteuer 1,75 Millionen Euro, Gewerbesteuer 1,5 Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen 581.000 Euro, Zuweisungen für Kita 550.000 Euro, Abwassergebühren 380.000 Euro, Verkauf von Grundstücken 285.000 Euro

Wichtigste Ausgaben Straßenbau 1,4 Millionen Euro, Kreisumlage 1,4 Millionen Euro, Zuschüsse für Kita 880.000 Euro, Personalkosten 778.000 Euro, Erwerb von Grundstücken 715.000 Euro, Kita Bauarbeiten 750.000 Euro, Schulverband 345.000 Euro, Neubau Bauhof 270.000 Euro, Dorferneuerung 250.000 Euro, Abwasserbeseitigung 240.000 Euro ,Gewerbesteuerumlage 150.000 Euro

Entnahme aus Rücklagen 677.000 Euro Kreditaufnahme Keine (jeb)

Was Richard Baur mit der Erfahrung aus drei Jahrzehnten am meisten beeindruckte, war die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt. Sie beträgt 1,64 Millionen Euro – eine Steigerung von 62,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Baur sagte: "Das kann man fast nicht glauben, so was haben wir noch gar nie gehabt." Michael Haas unterstrich, dass keine Kreditaufnahme ansteht. Von enormer Bedeutung sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt sind. 2021 war es nicht mal die Hälfte gewesen. Beim Ausbau der Weiherstraße in Igenhausen kalkuliert die Gemeinde mit einer Million Euro.

2024 sollen die Arbeiten zum Breitbandausbau erfolgen

Breitbandausbau Beim Breitbandausbau befindet sich Hollenbach in diesem Jahr in der Planungsphase. 2024 sollen die Arbeiten erfolgen. Was die Finanzierung anbelangt, darf die Gemeinde auf umfangreiche Fördermittel hoffen. 40 Prozent sind vom Land Bayern zu erwarten und 50 Prozent vom Bund. Dieser wird ein Förderprogramm, das zwischenzeitlich auf Eis lag, wieder auflegen. Darum will sich Hollenbach bemühen, möglichst bald diese Maßnahme einzuleiten.

Pumptrack Mit einem Zuschuss in beträchtlicher Höhe darf auch bei der Errichtung einer Pumptrack gerechnet werden. Dabei handelt es sich um eine Rollsportanlage, für die Fördermittel von 50 Prozent zur Debatte stehen.

Haas fordert mehr Abstand von Petersdorfer Windkraftfläche

Windkraftflächen in Petersdorf Die Nachbargemeinde Petersdorf ändert ihren Flächennutzungsplan, um Konzentrationsflächen für die Errichtung von Windkraftanlagen vorzusehen. Hollenbachs Zweiter Bürgermeister, Michael Haas, sagte mit Blick auf eine Fläche, die nördlich der Staatsstraße von Aichach nach Rain (Landkreis Donau-Ries) und westlich von Mainbach im Gespräch ist, man solle einen größeren Abstand zur Wohnbebauung vorsehen. Ziegler wünscht sich, dass Hollenbach bei den weiteren Plänen beteiligt wird. Wichtig war ihm dabei der Hinweis, dass "die Rotoren sich nicht in unserem Gemeindegebiet drehen dürfen".

Schöffenwahl Eine Liste mit acht Namen, die wegen des Datenschutzes in der Sitzung nicht genannt werden durften, geht ans Amtsgericht Aichach. Dort wird ein Ausschuss darüber befinden, welche Person aus diesem Kreis von 2024 bis 2028 ehrenamtlich als Schöffe tätig sein wird.