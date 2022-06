Hollenbach rüstet sich für umfassende Stromausfälle

Plus Flächendeckende Stromausfälle sind kein abwegiges Szenario. Deshalb beschließt der Hollenbacher Gemeinderat, Einsatzpläne zu erarbeiten.

Als Xaver Ziegler vor über 20 Jahren seine Ausbildung als Elektriker begann, war das Thema flächendeckender Stromausfall schon relevant gewesen, wie er sich erinnert. Inzwischen ist er Bürgermeister von Hollenbach und beurteilt diese Thematik als noch dringlicher. Für diesen Fall soll seine Gemeinde gerüstet sein.