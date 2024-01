Hollenbach

Hollenbach stellt Weichen für die Pumptrack-Bahn

So einen Pumptrack, wie hier in Stadtbergen, könnte es bald in Hollenbach geben. Jugendliche zeigen mit Mountainbikes und Rollern, welche Tricks sie auf dem Track machen können.

Plus Für die angelegte Mountainbike-Strecke im Süden des Hauptortes muss die Gemeinde Hollenbach den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen.

Von Johann Eibl

In der Gemeinde Hollenbach wird ein sogenannter Pumptrack entstehen. Darunter versteht man eine angelegte Mountainbike-Strecke, die auch mit Skateboards, Langboards, Inlineskates oder Rollern befahren werden kann. Das Ziel ist es, ohne zu pedalieren oder Anschieben unter Ausnutzung des stark welligen Profils, durch koordinierte, „pumpende“ Auf- und Abwärtsbewegungen (englisch: pumping) des Körpers Geschwindigkeit aufzubauen. Das Thema ist für die Krebsbachgemeinde keineswegs neu und wurde schon länger diskutiert. In der Sitzung am Donnerstag fasste der Gemeinderat zwei Beschlüsse, die vom Baurecht her die Weichen stellten für dieses Vorhaben. So war man sich einig, einen Bebauungsplan zu erstellen und parallel dazu den Flächennutzungsplan zu ändern.

In Stadtbergen gibt es bereits einen sogenannten Pumptrack. Eine ähnliche Anlage könnte es in Zukunft in Hollenbach geben. Foto: Firma Pumptrack

Im Süden des Hauptortes Hollenbach ist der Pumptrack vorgesehen auf einer Fläche, die früher der Wasserversorgung diente. Der größte Teil des Areals befindet sich bereits im Besitz der Kommune, ein kleiner Teil wurde angepachtet. Dort ist künftig eine Grünfläche mit einer Sportanlage geplant. Die sogenannten Träger der öffentlichen Belange erhalten nun die Gelegenheit, Stellung zu nehmen zu den Plänen, ebenso Privatleute.

