Hollenbach

vor 50 Min.

Hollenbach stemmt erfolgreich drei große Projekte

Plus Der neue Bauhof ist bereits eingeweiht, der erweiterte Kindergarten in Betrieb. Momentan geht es in der Gemeinde Hollenbach vor allem um die Kanalsanierung.

Von Gerlinde Drexler

Drei große Projekte hat die Gemeinde Hollenbach in den vergangenen beiden Jahren angepackt. Beim neuen Bauhof fand kürzlich schon die Einweihungsfeier statt. Die neue Kindertagesstätte ist zwar schon in Betrieb, wird aber erst heuer Ende des Jahres komplett fertiggestellt. Die Kanalsanierungen laufen noch. Bei der ersten Bürgerversammlung, die am Donnerstag im Sportheim in Igenhausen stattfand, ging Bürgermeister Xaver Ziegler auch auf den Stand des Breitbandausbaus ein.

