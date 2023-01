Hollenbach

vor 16 Min.

Hollenbach weist keine Konzentrationsflächen für Windkraft aus

Plus Die Gesetzesänderungen machen Windkraft wieder zu einem Thema für Hollenbach. Die Möglichkeiten sind aber beschränkt. Das hat verschiedene Gründe.

Von Thomas Weinmüller Artikel anhören Shape

Auch Hollenbach wird keine Konzentrationsflächen in deren Flächennutzungsplan für Windkraftanlagen ausweisen. Die Gemeinde wird erst einmal den Entwurf des Regionalen Planungsverbandes Augsburg abwarten. So lautete der einstimmige Beschluss des Gemeinderates am Donnerstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen