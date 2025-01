Die Hollenbacher Sternsinger wurden von Dekan Stefan Gast gesegnet und ausgesandt. In den ersten Januartagen besuchen sie in fünf Gruppen jedes Haus in Hollenbach, Schönbach, Motzenhofen und Mainbach. Dabei singen sie, bringen den Segen und sammeln für Kinder weltweit.

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schönbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis