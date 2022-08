Hollenbacher und Gäste aus Contest feiern 30 Jahre Partnerschaft

Plus Nach zwei Jahren freuen sich Hollenbacher und Franzosen aus Contest über ein Wiedersehen. Die Gäste überreichen ein besonderes Geschenk.

Ein freudiges Wiedersehen feierten die Hollenbacher mir ihren französischen Gästen aus Contest nach zwei Jahren Corona-Pause. Zugleich begingen beide Gemeinden das 30-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Mit vielen schönen Eindrücken und mancher Abschiedsträne reisten die rund 50 Erwachsenen und Jugendlichen aus Contest nach einer Woche wieder zurück in die Mayenne.