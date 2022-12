Hollenbacher Vereine sorgen für einen gelungenen Christkindlmarkt

Der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz lockt mit einer Vielfalt an Getränken und Essen. Auch der Tag der offenen Tür in der neuen Kita zieht viel Publikum an.

Riesiger Andrang herrschte am vergangenen Sonntag am Hollenbacher Rathausplatz beim Christkindlmarkt der Gemeinde Hollenbach und gleichzeitigen Tag der offenen Tür in der großzügig erweiterten neuen Kindertagesstätte St. Ulrich. Zahlreiche Hollenbacher Vereine boten eine ganze Reihe verschiedener Kalt- und Heißgetränke wie Glühwein, Glüh-Gin, Jäger-Tee oder Heißen Caipi sowie eine breitgefächerte Auswahl an süßen und deftigen weihnachtlichen Köstlichkeiten, angefangen vom bayerischen Döner, Schupfnudeln, Würstl bis hin zu Crêpes und heißen Maronen an, die rasend Absatz fanden.

Bürgermeister Ziegler bedankt sich bei den vielen Helferinnen und Helfern

Zum Rahmenprogramm gehörten einige Musikstücke, vorgetragen vom Musikverein Hollenbach-Inchenhofen, und selbstverständlich der bewährte Besuch des Nikolaus in Person von Anton Baur. Bürgermeister Xaver Ziegler bedankte sich in seiner Eröffnungsrede bei allen Vereinen – übrigens aus sämtlichen fünf Ortsteilen, wie er stolz feststellte –, die mit ihren insgesamt zehn Buden und Ständen am Weihnachtsmarkt mitwirkten. Auch dem Sondereinsatz des Bauhofpersonals, das seit Samstagmorgen mit dem Transport der Hütten und deren Aufbau beschäftigt war, zollte der Gemeindechef Lob und Anerkennung.

Die Kinder der Kita überbrachten am Rathausplatz ein musikalisches Dankeschön an Hollenbachs Bürgermeister Xaver Ziegler sowie das Bauhofteam. Foto: Julia Appel

Einen musikalischen Dank in Form des umgetexteten Helene-Fischer-Songs "Atemlos" richteten auch die Kinder der Kindertagesstätte an Bürgermeister und Bauhof für die großartige Hilfe bei der Erweiterung und Renovierung der neuen Kindertagesstätte. Diese konnte von der Bevölkerung erstmals in Augenschein genommen werden. Ein Angebot, das sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nicht entgehen ließen. Vielen entlockte die Besichtigungstour durch den renovierten Bestandsbau und dem Erweiterungstrakt ein staunendes "Wow".

Das neue Domizil der jüngsten Gemeindebürgerinnen und -bürger kann so ziemlich alles vorweisen, was den neuzeitlichen Anforderungen einer modernen, zweckmäßigen Kindertagesstätte entspricht. Eine exzellente Verbindung von gelungener architektonischer Raumplanung, Funktionalität, Sicherheit und Kindswohl mit ökologischer Bauweise. Eine Festschrift über alle Details des Kita-Erweiterungsbaues wird im Laufe dieser Woche auf die Homepage der Gemeinde Hollenbach eingestellt. (mika)

