Igenhausen trauert um Josef Kienmoser

Vor zwei Jahren spendete Josef Kienmoser (Zweiter von rechts) noch an die Hollenbacher Schule. Am Mittwoch ist an seinem 82. Geburtstag gestorben. Mit im Bild sind (von links) Nicole Chum, Rupert Reitberger und Jolijn Wilkosz.

Foto: Peter Leischner (Archivbild)