Hollenbach-Igenhausen

06:00 Uhr

Mit fast 90 Jahren steckt Rosa Schurer viel Herzblut in ihren Garten

Rosa Schurers Lieblingsgarten ist der Obstgarten. Die fast 90-jährige Gartenbesitzerin will nicht auf ein Foto. Denn es komme ja auf den Garten an, sagt sie.

Plus Für Rosa Schurer aus Igenhausen ist der Garten keine Arbeit, sondern ein Hobby. Am Sonntag öffnet sie ihr grünes Paradies für Gäste. Was bei ihr wächst.

Von Inge von Wenczowski

Ihrem Garten lässt Rosa Schurer viele Freiheiten. Da darf vieles einfach wachsen und gedeihen. Trotz ihrer fast 90 Jahre hegt und pflegt sie ihren Garten im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen mit viel Freude. Am Sonntag, 26. Juni, gibt Rosa Schurer wie drei weitere Gartenbesitzer im Landkreis beim Tag der offenen Gartentür Interessierten einen Einblick in ihr grünes Paradies.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .