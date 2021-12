In Igenhausen kann bald gebaut werden

Plus Der Bebauungsplan für den Bereich nordöstlich der Hirschbacher Straße in dem Hollenbacher Ortsteil steht kurz vor dem Abschluss.

Es sieht ganz danach aus, dass zu Beginn des kommenden Jahres nordöstlich der Hirschbacher Straße in Igenhausen gebaut werden kann. In der letzten Sitzung 2021 fasste der Gemeinderat von Hollenbach den Billigungsbeschluss für diesen Bebauungsplan, der nun noch einmal ausgelegt wird. Damit erhalten die sogenannten Träger öffentlicher Belange erneut die Gelegenheit, sich zu diesem Vorhaben zu äußern.