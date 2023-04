In "... und wieder schweigen die Männer" sorgt ein Erbe für großes Chaos

Plus Die Hollenbacher Laienschauspieler liefern auf der Krebsbachtaler Dorfbühne eine bravouröse Leistung ab. Bei der Premiere ist das Pfarrzentrum ausverkauft.

Mit der Hoffnung auf ein stattliches Erbe tun sich hinter den äußeren Fassaden von vermeintlich intakten Verwandtschaftsverhältnissen oftmals tiefe menschliche Abgründe auf. Ein solches Beispiel, freilich etwas zugespitzt und überzeichnet, liefern die Hollenbacher Laienschauspieler seit Sonntag auf ihrer Krebsbachtaler Dorfbühne im Pfarrzentrum St. Peter und Paul ab.

250 Zuschauer, darunter Hausherr Dekan Stefan Gast, sorgten bei der Premieren-Vorstellung für ein restlos ausverkauftes Haus und eine tolle Atmosphäre. Bereuen mussten sie ihr Kommen wie immer zu keiner Sekunde. Denn vorgesetzt bekamen sie vom zehnköpfigen Theater-Ensemble mit dem lustigen Dreiakter aus der Feder von Regina Rösch "... und wieder schweigen die Männer" eine höchst unterhaltsame Mischung aus Heimatkomödie und mittelalterlichem Drama.