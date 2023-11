Drei Gemeinden bekommen Millionen für den Gigabit-Ausbau

Für den Ausbau des schnellen Internets bekommen Hollenbach, Inchenhofen und Petersdorf Geld vom Bund. Damit wird Glasfaser bis ins Haus finanziert.

Vorgezogene Weihnachtsgeschenke bekommen drei Gemeinden aus dem nördlichen Landkreis: Hollenbach, Inchenhofen und Petersdorf erhalten Bundesfördermittel für den Gigabit-Ausbau in Millionen-Höhe.

Die Gemeinde Hollenbach bekommt rund 1,3 Millionen Euro Bundesfördermittel für den Gigabit-Ausbau. Das teilt der Digitalpolitiker und Wahlkreisabgeordnete Hansjörg Durz ( CSU) mit. Inchenhofen erhält rund 2,4, Petersdorf knapp 3,8 Millionen Euro, wie der für diese beiden Gemeinden zuständige Wahlkreisabgeordnete Ulrich Lange (CSU) mitteilt.

Das Geld für die Glasfaserverlegung bis ins Haus stellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr zur Verfügung. Durz spricht von einer „enorm positiven Nachricht" für die Menschen in Hollenbach. Kollege Lange äußert sich ebenfalls positiv. Das schnelle Internet sei mittlerweile unverzichtbar, betont er.

Die Bürgermeister sind erfreut über die Gigabit-Förderzusage

In Hollenbach sind der Ausbau des kompletten Ortsteils Igenhausen und große Teile der Gemeinde geplant. Die Gesamtkosten des Erschließungsvorhabens belaufen sich der Mitteilung zufolge auf circa 2,6 Millionen Euro. Die Förderrichtlinien sehen zudem in der Regel vor, dass der Freistaat Bayern 40 Prozent der Summe kofinanziert und die restlichen zehn Prozent von der Gemeinde getragen werden müssen. „Die Bundesförderung und die Förderung des Freistaates greifen in diesem Fall sehr gut und unbürokratisch ineinander“, bestätigt Bürgermeister Xaver Ziegler.

Sein Petersdorfer Amtskollege Dietrich Binder spricht von einem "wichtigen Meilenstein beim flächendeckenden Breitbandausbau vor Ort". Inchenhofens Bürgermeister Anton Schoder freut sich ebenfalls über die Förderzusage. Die Kosten für den Ausbau seien für eine kleine Gemeinde wie Inchenhofen sonst nur schwer zu stemmen.

Durz geht nicht davon aus, dass die aktuellen Haushaltsschwierigkeiten der Ampel-Regierung dem Hollenbacher Projekt noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Der Abgeordnete betont: „Da der Zuwendungsbescheid vorliegt, muss die Bundesregierung die zugesagten Mittel auch bereitstellen.“