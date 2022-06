Jugendliche schlagen nachts auf Zigarettenautomaten in Hollenbach ein

In der Nacht zum Freitag schlagen Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren mit großem Werkzeug auf einen Zigarettenautomaten in Hollenbach ein. Ein Zeuge ruft die Polizei.

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Freitag einen Zigarettenautomaten in Hollenbach massiv beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge gegen 1.50 Uhr mehrere Personen dabei, wie sie mit einem großen Werkzeug auf den Automaten am Siedlungsweg einschlugen. Er verständigte die Polizei.

Jugendliche flüchten nachts in Hollenbach vor der Polizei

Als die Streife eintraf, konnten die Jugendlichen zunächst flüchten. Doch die Beamten griffen sie später im Rahmen einer Fahndung und weiterer Ermittlungen auf. Der Polizei zufolge sind die Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren.

Nachdem die Beamten ihre Personalien aufgenommen hatten, übergaben sie sie ihren Erziehungsberechtigten. Die Kinder erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Aichach geführt. An dem Zigarettenautomaten entstand ein nicht unerheblicher Schaden. (nsi)