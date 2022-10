Kanalbau: Hollenbachs Bürgermeister bekommt Einladung zum Schuhe putzen

Plus Kanal- und Straßenbauarbeiten strapazieren die Geduld der Anwohner. Auf der Bürgerversammlung in Igenhausen haben die rund 30 Anwesenden aber eher Rückfragen als Anliegen.

Zwei anstrengende Jahre mit vielen und vor allem großen Baumaßnahmen hat die Gemeinde Hollenbach hinter sich. Diese Sondermaßnahmen unter Corona-Auflagen zu betreuen, habe die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht, sagte Bürgermeister Xaver Ziegler auf der Bürgerversammlung im Sportheim in Igenhausen am Donnerstag. Die rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer hatten zwar die eine oder andere Rückfrage zu seinem Bericht, aber keine Anliegen.